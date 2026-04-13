İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Bursa İl Yarışması’nda Minikler Düzenlemesiz Dalda 1’incilik, Yıldızlar Düzenlemeli Dalda 2’ncilik, Gençler Düzenlemesiz Dalda 1’incilik ve Gençler Düzenlemeli Dalda 1’incilik olmak üzere 4 ayrı kategoride 3 birincilik ile 1 ikincilik elde etmişti. Bu sonuçlarla bölge yarışmalarında Bursa’yı temsil etme hakkı kazanan ve hedefini Türkiye finalleri olarak belirleyen ekibi, Belediye Başkanı Alper Taban ziyaret etti.

320 DANSÇIYLA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İlk olarak 2011 yılında kurulan ve Ali Osman Olgun danışmanlığında, Genel Sanat Yönetmeni Fatih Oral nezaretinde çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 75’i lisanslı dansçı olmak üzere toplam 320 dolayında dansçıyla çalışmalarını sürdürüyor. Minikler, yıldızlar, gençler ve master olmak üzere 4 farklı yaş kategorisi bulunan ekibin Belediye Spor Salonunda devam eden çalışmalarını ziyaret eden Başkan Taban, elde edilen başarılardan dolayı gençleri tebrik etti.

YİNE ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPTINIZ

Ziyaret sırasında gençlere yönelik konuşan Başkan Alper Taban, “Gençler sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Yine yaptınız üzerinize düşeni. Bursa’yı kasıp kavurdunuz. Şampiyonlukları, birincilikleri, ikincilikleri toplayıp geldiniz. Biz sizler için burada uygun bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Fırsatları ve imkanları kullanın istiyoruz. Zamanında bunun temelleri atıldı, bugün artık meyveleri toplanıyor. Bugüne kadar emeği geçen, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Yurt içi ve yurt dışında gittiğiniz her yerden derecelerle dönüyorsunuz. Bir teşekkürü de ailelerimize yapmak istiyorum. Bizlere güvenerek sizlerle bizi buluşturuyorlar. İnşallah bunu birlikte geliştirmeye devam edelim” dedi.

GENÇLERİMİZ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ

İnegöl’ün gençlik gücüne de değinen Başkan Taban, şöyle devam etti: “Gençler bizim gücümüz. İnegöl’de 0-29 yaş aralığında 137 bin gencimiz var. Bu nüfusa sahip olmayan şehirler var. Bu yılı da biz Gençlik Yılı ilan ettik. Bunun gerekçesi de sizleri dinleyip, önerilerinizi alıp, uzmanlarla bunları geliştirip gençlerimiz için neler yapabiliriz konusunu çalışacağız. Ben buradan çok büyük hikayeler çıkacağına inanıyorum.”

EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPORDA YATIRIMLAR SÜRÜYOR

“İnegöl’ümüzde eğitim, kültür sanat ve spor adına yatırımlarımıza devam ediyoruz. Nöbetçi Kitaphanelerimizin sayısını arttırmaya gayret ediyoruz. Şimdi Botanik Park içerisinde çok amaçlı salonlar yapıyoruz. Kültürel etkinliklerde de kullanabileceğiz. Havuzları, kapalı spor salonlarını arttırmaya çalışıyoruz. İnşallah biz sizler için çabalayacağız. Bunlar da sizin gayretlerinizle bir karşılık bulacak. Bizler sizin başarılarınızı konuşmaya devam edeceğiz inşallah.”