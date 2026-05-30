Edinilen bilgilere göre kaza, Fatih Mahallesi Temizel Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Emre A.(16) yönetimindeki motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen Aslıhan A.'ya (7) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen çocuğun yakınları ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda, sürücü çocuğun yakınları tarafından darp edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan küçük çocuğa ve darp sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ve darp olayıyla ilgili inceleme başlattı.