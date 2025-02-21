Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan ve Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna’nın da yer aldığı ziyarette, Bilecik’in ilçe belediye başkanları, kentleri adına önemli taleplerde bulundu.Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Tekin, ilçeye müjdeli haberlerle döndüklerini belirterek şunları söyledi:

"Pazaryeri’nin kalkınması ve daha modern bir ilçe haline gelmesi için projelerimizi Bakanımız Murat Kurum’a sunduk. Bakanımız her bir proje ile tek tek ilgilendi, desteğini esirgemedi. Kendisine ilçemize verdiği değer ve katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, her zaman yanımızda olan Milletvekilimiz Halil Eldemir ve İl Başkanımız Serkan Yıldırım’a da teşekkür ediyoruz. Durmak yok, ilçemiz için çalışmaya devam" dedi.