Konu hakkında gazetemize özel bir açıklama yapan Keresteciler Odası Başkanı Ziya Turan, “İnegöl Keresteciler Odası yönetimi olarak İnegöl’ümüze site kurulması için çok kez demeçler verdik. Keresteciler ve mobilyacılar ile İMASKOP Kooperatifini 22.02.2023 tarihinde kurduk. Kooperatifimizin kurulmasında ve süreçlerinin ilerletilmesi için oda olarak diğer ilgili odalarımız ile yoğun emek sarf ettik” diye konuştu.

“İMASKOP İNEGÖL’ÜMÜZ VE SANAYİCİMİZİN GELECEĞİ İÇİN BULUNMAZ BİR NİMETTİR”

Turan açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Ağaç İşleri sektörlerinde kooperatifimiz yoğun başvuru aldı. Birçok kerestecimiz üretici grubunda yer almadığı için kooperatifimize dahil olamadı. Bu durumdaki üreticilerimize yer vermemiz gerektiği için, Bakanlık kuralları çerçevesinde gelişti. İMASKOP sektörümüzün gelişimi ve büyümesi için önemli fırsatlar sunmaktadır. Kooperatifimize ortak olabilecek statüde birçok meslektaşımız mevcut. Odamız veya İTSO üyesi meslektaşlarımızı bu noktada odamıza ve kooperatifimize sahip çıkmaya, kendilerinin gelişimi için önemli gördüğümüz çalışmalarımıza dahil olmalarını bekliyoruz. İMASKOP’a başvuru yapmak isteyen üyelerimiz ve meslektaşlarımız, nihai başvurularının alınabilmesi için www.imaskop.com adresinde ön başvuru taleplerini değerlendirebileceğimiz sistemimiz açıktır. İMASKOP İnegöl’ümüz ve sanayicimizin geleceği için bulunmaz bir nimettir. Tüm meslektaşlarımızı bu konuda mesleğimizin bir küme içinde gelişmesi için bir kere daha davet ediyorum” dedi.

HAKSIZ KAZANÇ VE HAKSIZ REKABETİ ÖNLEMEMİZ GEREKMEKTEDİR

Başkan Turan, Keresteciler Odası’nın diğer çalışmalarını da paylaştı. Turan, “Dikili kesim konusundaki taleplerimiz için vekillerimizle birlikte Orman İşletmemize başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Sektörümüzde oluşan ve tüm meslektaşlarımızın rahatsız olduğu haksız kazanç ve rekabeti önlememiz gerekmektedir. Özellikle, kamyonlarla gelen tomrukları ve kerestelerin fatura, irsaliye ve damgaların kontrol edilmesi için İnegöl Vergi Dairemize ve Bursa Vergi Dairemize nezdinde Odamızca başvurular yapılmıştır. Haksız kazancın durması ve istikrarın sağlanabilmesi için denetimlerin etkin şekilde yapılması gerekmektedir. Bu denetimler vergisi ödeyen başta esnaflarımız olmak üzere tüm meslektaşlarımıza sahip çıkmamıza olanak tanıyacaktır. Ayrıca hiçbir kaydı olmayan, bu noktada vergi ödemeyen kimselerinde önüne geçeceği kanaatindeyiz” dedi.

“KERESTELERİN YARATTIĞI GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ SADECE BİZİM MESLEKTAŞLARIMIZA AİT DEĞİL”

Turan, “Birçok kesimin rahatsız olduğu, sanayinin, yol kenarlarında ve tarım arazilerimizin etrafında olan kereste yığınları sadece odamız üyelerine ait değil. Bu görüntü kirliliğinden bizlerde rahatsızız. Fakat bu durumu sadece odamız üyelerine maletmemek gerekir. İMASKOP’da zaten sektörümüz bu konuda disipline olacaktır. Dışarıdan ya da farklı mesleklerle iştigal olup, kereste işi yapan kişilerden de bu noktada bizlerin gösterdiği hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz” diye konuştu.