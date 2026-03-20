Boyalıca Camii İmam Hatibi Adem Dereli'nin öncülüğünde gerçekleşen bayramlaşma programında cemaat büyükten küçüğe sıraya girerek birbirinin bayramını tebrik etti. Samimi görüntülerin oluştuğu buluşmada, mahalle halkı birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Bayram namazı sonrası gerçekleştirilen bu gelenek, İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan "müsafaha", yani el sıkışma adabıyla da örtüşüyor. Bayram namazına giderken ve dönüşte farklı yolların tercih edilmesi gibi sünnetlerin de hatırlatıldığı programda manevi değerlerin yaşatılması ön plana çıktı. Her yıl aynı coşkuyla sürdürülen gelenek, Boyalıca Mahallesi'nde bayramın ruhunu en güzel şekilde yansıtmaya devam ediyor.

