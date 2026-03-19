Bayram hazırlıklarını son günlere bırakmak istemeyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kasapların yolunu tuttu.

Kasap esnafı, özellikle son günlerde ciddi bir hareketlilik yaşandığını belirterek, yoğunluğun bayrama kadar artarak devam etmesini bekliyor. Vatandaşlar ise hem taze ürün bulmak hem de fiyatlar daha fazla yükselmeden alışverişlerini tamamlamak için erkenden alışverişe çıktı.



Öte yandan kasaplarda satılan et fiyatları da dikkat çekti. Kuzu butun kilogramı 785 lira, kuzu kol 780 lira, kuzu incik 755 lira, kuzu gerdan 665 lira ve kuzu etli kemik 200 liradan satışa sunuluyor. Dana ürünlerinde ise sucuk 680 lira, kuşbaşı 785 lira, kıyma 670 lira ve kasap köfte 670 liradan alıcı buluyor.