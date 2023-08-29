Son kararnameyle Sakarya Valisi olarak atanan Yaşar Karadeniz’i konuk eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya; birçok farklı milletin bir arada yaşadığı, kardeşliğin ve huzurun şehridir. Şehrimiz doğal güzellikleri, tarihi birikimi ile turizm cennetidir. Coğrafi konumu ve iklim yapısıyla da pek çok avantaja sahiptir. İnşallah ortak paydamız Sakarya için uyum içerisinde çalışacak, şehrimize katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi. Vali Yaşar Karadeniz ise Sakarya’nın gelişimi için çalışacaklarını söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, son kararnameyle Sakarya Valisi olarak atanan Yaşar Karadeniz’i makamında ağırladı. Kurmaylarıyla birlikte Vali Karadeniz’i karşılayan Başkan Yüce, görevinde başarılar diledi. Ziyarette Genel Sekreter Mustafa Ak, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Furkan Beşel, Ali Oktar, Sungur Mehmet Yeni, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Teftiş Kurulu Başkanı Orhan Gudil ve bürokratlar hazır bulundu. Başkan Yüce, günün anısına Vali Karadeniz’e hediye takdim etti.

Ortak paydamız Sakarya

Nazik ziyaretlerinden ötürü Vali Yaşar Karadeniz’e teşekkür ederek başarı temennilerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya; birçok farklı milletin bir arada yaşadığı, kardeşliğin ve huzurun şehridir. Şehrimiz doğal güzellikleri, tarihi birikimi ile turizm cennetidir. Coğrafi konumu ve iklim yapısıyla da pek çok avantaja sahiptir. Gelişimini hızla sürdüren Sakarya ülkemizin önemli kurum ve kuruluşlarının da merkezi konumundadır. Tarım konusunda da ayva, fındık ve kabak Sakarya’nın önemli ürünleridir. Sakarya’nın en büyük gücü birlik beraberliğidir. Tüm kurumlarımızla Sakarya ortak paydasında buluşarak, şehrimize değer katmaya devam edeceğiz. Şehrimize hoş geldiniz” dedi.

Hedefler için iyi yol alacağız

Vali Yaşar Karadeniz, “Sakarya 30 büyükşehirden birisi. Bulunduğu coğrafi konum açısıyla çok avantajlı bir şehir. Ulaşımı, doğası ve gelişmişlikleri sayesinde ülkemizde önemli bir konumda. Sakarya için bizim birinci önceliğimiz gelişmek olmalı. Zaten bir şehir de gelişme olursa orası her şekilde büyüyecektir. Sakarya’nın turizm, sanayi ve tarımı ile belirli hedefler ortaya koyarak iyi bir yol alacağız. Bunun için tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlik olmalıyız. Şehrimizin en önemli özelliklerinden birisi de İstanbul’a çok yakın bir il olması. Bunun avantajını çok iyi kullanacağız. Sakarya’yı tanıdıkça her şey daha iyi ortaya çıkacak. İnşallah güzel yarınlara adım atacağız. Güzel misafirperverliğiniz için sizlere çok teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.