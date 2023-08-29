Meral Akşener'in yerel seçim açıklamasI sonrasında İYİ Parti cephesinden dikkat çeken bir çıkış geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da izleyeceği yol haritasını açıkladı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündemdeki konulara ilişkin konuşan Zorlu, yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul da dahil kendi adaylarını açıklayacaklarını ve aday çalışmalarını kısa süre içinde tamamlayacaklarını söyledi.

Kürşad Zorlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, eylül ayının ortasından itibaren teşkilatlarla bir araya gelmeye başlayacağını ifade etti. Mayıs ayındaki seçimlerde Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun karışına aday çıkarıp çıkarılmayacağı sorulan Zorlu, şu cevabı verdi:

"KENDİ ADAYLARIMIZI ÇIKARACAĞIZ"

"2019 seçimlerindeki başarının ortaya çıkışında İYİ Parti'nin büyük bir çabası oldu. Bu fikri zaten genel başkanımız bazı kanallarda söyledi. Orada bir iş birliği kurulması bizim teklifimizdi. O zaman o sorumluluktan ve milletimizin talebinden kaçmadık ve bugünkü görüntü ortaya çıktı. Ancak bazı siyasi partilerin İstanbul ve Ankara'da bazı hedefleri olduğu için bu konuyu çokça köpürtüyorlar ama biz çok net bir şeyi ortaya koyduk. Biz kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz. Çok kısa bir sürede bu hazırlıkları tamamladığımızda milletimizle bilgisini paylaşacağız."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki gün önce yaptığı açıklamada İstanbul ve Ankara'da İmamoğlu ile Yavaş'ın karşısına aday çıkarıp çıkarmayacaklarına yönelik soruya, "Bu iki arkadaşımızın karşısına aday çıkarılacak, çıkarılmayacak, onlara günü geldiğinde bakılır" sözleriyle cevap vermişti.