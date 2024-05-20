Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekibin ev sahipliği yaptığı maçta Fenerbahçe'den 71. dakikada gelen golle maç 1-0 sona erdi.

99 puanda kalan Galatasaray, son haftaya sarı-lacivertlilerin 3 puan önünde girdi.

Maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

Dilmen'in açıklamalarında öne çıkan satırlar şöyle;

"Çok önemli maçlar izledim, oynadım. Ben onlarca Galatasaray - Fenerbahçe maçından çıktım. Bu başka bir maç oldu. Fenerbahçe'nin aldığı bu galibiyet 20 sene sonra bile hatırlanacak. Bu söze hiç inanmam: 'Galatasaray'ı yenelim şampiyon olmayalım.' Saçmasapan bir cümledir. Ama bugün öyle bir futbol oynanmadı. Tarihe geçecek önemli bir oyun anlayışı ve mücadelesi vardı.

Ben Fenerbahçe RAMS Parkta'da kazansa da yüzde 95 Galatasaray şampiyon olur diyordum. Oraya 6 puan geride gitmemek gerekiyordu. Matematiğin dışında olan bir maç oldu bugün. Puan puana olsa farklı olabilirdi derbi.

Olası 99 puan yaptı Fenerbahçe. 99 puanla şampiyon olamıyorsun. 99'la ikinci olacağıma 74'le birinci olayım felsefesiyle gitmesi lazım Fenerbahçe'nin. Bu takımın korunması gerektiğini düşünüyorum. 2-3 takviyeyle yine şampiyonluk adayı olurlar. Dünya futbolunda 99 puan toplayan bir hocayla yolunu ayırır mısın? Duygularımla ve mantığımla baktığım zaman İsmail hoca devam edebilir.

Seneye iki takımda bu puanları göremez

"Önümüzdeki sezon ve daha ilerleyen yıllarda bu puanları ne Fenerbahçe ne de Galatasaray göremeyecek. Zaten bir takım eksik olacak gelecek sezon. Önümüzdeki yıl hayaldir bu puanlar."

50 sene konuşulur

"Bugün 1'er puan vermiş olsalar ne Galatasaray Konya'ya gider ne de Konya maçı oynar. Futbolun gerçeği bu. Hafta maç berabere biterse 50 sene konuşulur. Bu konuda çok yorum yapmak spekülasyonlara sebep olur ve çok da sağlıklı olmaz."