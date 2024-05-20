Başakşehir’de 2021 yılında kadın işletmecinin bulunduğu kuyumcuya girerek gündüz vakti 7 kilogram altını çalıp kaçan soygunculardan 2’si yargılandıkları davada 21’er yıl hapis cezasına çarptırılırken, yurtdışına kaçmaya çalışan 1 şahıs da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde 23 Kasım 2021 tarihinde bir kuyumcuya giren 3 kişi, içerideki kadın işletmeciyi etkisiz hale getirdikten sonra 7 kilogram altını çalarak kayıplara karışmıştı. Şüphelilerden Emirhan G. ve Bahtiyar Ö. aynı yıl yakalanarak tutuklanırken, Özer K. ise aranıyordu. Olayla ilgili dava sonuçlandı. Emirhan G. ve Bahtiyar Ö., yargılandıkları davada 21’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay sonrasında yurtdışına kaçan ve kısa süre sonra Türkiye’ye geldiği tespit edilen Özer K. da tekrar yurtdışına kaçmak isterken yakalanarak cezaevine gönderildi.

Soygunculara yardım ve yataklık yaptığı öğrenilen Murat B.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.