Menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sürerken, yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı’na yazı yazıldı. Olayların büyüyerek kamu güvenliğini tehdit eder hale gelmesine sebep olan tüm medya kayıtlarının derlenerek Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. RTÜK Başkanlığına gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Taksim Bölgesi Yayalaştırma Projesi ile ilgili Taksim Gezi Parkı’ndaki bazı ağaçların 27 Mayıs 2013’de başka yere nakledilmesiyle başlayan protesto eylemleri, provokasyonlarla birlikte ülke çapında olaylara ve şiddet içerikli eylemlere dönüşmüştür. Yapılan gösteriler sırasında çok sayıda emniyet görevlisi ve vatandaşımız yaralanmış, kamu malları ile özel/tüzel kişilerin malları ciddi oranda zarar görmüş ve hatta ölümlü hadiseler meydana gelmiştir. Bazı gruplarca sosyal medya üzerinden Gezi Parkı simgeleştirilmiş, ısrarla ‘direniş, ayaklanma’ gibi çağrılarla anılır hale getirilmiştir. Bu kapsamda 27 Mayıs 2013’den itibaren söz konusu yasa dışı gösterilerin yaygınlaşması, propagandasının yapılması, kamuoyuna legal gösterilmesi şeklinde gerçekleşen ve olayların büyüyerek kamu güvenliğini tehdit eder hale gelmesine sebep olan tüm medya kayıtlarının derlenerek Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi için gereğinin yapılması rica edilir.’’