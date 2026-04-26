Doç. Dr. Tekin, "Kifoz, omurganın normalden fazla öne doğru eğilmesiyle ortaya çıkar. Özellikle ergenlik döneminde başlayan duruş bozuklukları zamanla kalıcı hale gelebilir. Ancak yetişkinlerde de yanlış duruş alışkanlıkları nedeniyle gelişebilir" dedi.

"Belirtiler göz ardı edilmemeli"

Doç. Dr. Sezgin Bahadır Tekin, "Günümüzde masa başı çalışma alışkanlıklarının artması, uzun süreli ekran kullanımı ve hareketsiz yaşam tarzı, omurga sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında yer alıyor. Sıklıkla ‘yorgunluk’ olarak geçiştirilen sırt ağrıları ise aslında daha ciddi bir problemin, kifozun (kamburluk) habercisi olabilir. Kifozun en yaygın belirtileri arasında sırt ağrısı, omuzlarda öne düşme, kambur duruş ve uzun süre ayakta kalınca artan yorgunluk hissi yer alıyor. İleri vakalarda ise nefes darlığı ve hareket kısıtlılığı görülebiliyor" dedi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Sezgin Bahadır Tekin, "Birçok kişi sırt ağrısını günlük yorgunluğa bağlayarak doktora başvurmayı erteliyor. Oysa erken teşhisle kifozun ilerlemesi durdurulabilir ve hatta büyük ölçüde düzeltilebilir" ifadelerini kullandı.

"Doğru duruş alışkanlığı şart"

Doç. Dr. Sezgin Bahadır Tekin, "Kifozdan korunmanın en etkili yollarından birinin doğru duruş alışkanlıkları kazanmak olduğunu vurgulayan Tekin, özellikle masa başı çalışanların ve öğrencilerin oturma pozisyonlarına dikkat etmesi gerekiyor. Düzenli egzersiz, sırt kaslarını güçlendiren aktiviteler ve ergonomik çalışma ortamları da omurga sağlığını korumada önemli rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

"Erken tanı ile etkili tedavi mümkün"

Kifoz tedavisinin hastalığın derecesine göre planlandığını ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Sezgin Bahadır Tekin, "Hafif vakalarda egzersiz ve fizik tedavi yeterli olabilirken, ileri düzeydeki eğriliklerde korse kullanımı veya cerrahi müdahale gerekebilir. Bu nedenle belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden uzman bir hekime başvurulmalıdır" diye konuştu.