Kaza, saat 14.45 sıralarında Esenyurt ilçesi Saadetdere mevkii E-5 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 NST 518 plakalı motosiklet sürücü M.Ü. (50) yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda gidon hakimiyetini kaybederek kayan motosikletiyle refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.Ü., motordan düşerken motosiklet ise metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Plastik kask ölüm getirdi

Öte yandan bayram öncesi meydana gelen feci kazada M.Ü’nün yüzü tanınmaz hale gelirken taktığı kaskın plastik olduğu ve içinin köpükle doldurulduğu ortaya çıktı. Kaza sonrasında koruyucu görevi görmesi gereken kaskın paramparça olduğu görüldü.