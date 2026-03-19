ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, "Hiçbir yere asker göndermeyeceğim. Gönderecek olsaydım, bunu size kesinlikle söylemezdim" dedi.

"Donanmaları yok oldu. Hava Kuvvetleri yok oldu. Hava savunma sistemleri yok oldu. Nereyi istersek orayı vuruyoruz. Kimse bize ateş bile etmiyor" dedi.

Trump, İran’a ait stratejik öneme sahip Hark Adası hakkında, "O adayı istediğimiz zaman yerle bir edebiliriz. Tamamen korumasız. Borular hariç her şeyi yok ettik. Boruları bıraktık çünkü yeniden inşa edilmesi yıllar sürerdi" dedi.



Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İran’daki petrol ve doğal gaz tesislerine saldırmamasını söylediğini belirterek, "O artık bunu yapmayacak" dedi.



Trump, "Hürmüz Boğazı’nı biz kullanmıyoruz, onu diğer herkes için savunuyoruz. NATO, boğazı savunmamıza yardım etmek istemiyor, oysa ona en çok ihtiyaç duyanlar onlar" dedi.