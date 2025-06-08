Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın ilk üç günü olan Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerine ilişkin genel tabloyu da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Buna göre, toplam 2.238 trafik kazası meydana geldi. 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 3.590 kişi ise yaralandı.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "26 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil."

Bakan Yerlikaya ayrıca Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin bayram süresince yoğun denetimlerine devam ettiğini belirtti. Bayramın ilk üç gününde ekipler tarafından 1 milyon 351 bin 653 araç denetlendi.

"Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir." diyen Yerlikaya, vatandaşları bir kez daha trafik kurallarına uymaya çağırdı.



