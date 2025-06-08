Siparişlerin azalması, artan üretim maliyetleri ve kredi bulmadaki zorluklar sektörü zor durumda bırakırken, 1992’den beri Denizli ve Afyon’da üretim yapan Baltalı Grup da iki fabrikasını kapatma kararı aldı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, finansman bulmakta güçlük çektiklerini belirterek, piyasadaki birçok tekstil ve konfeksiyon firması gibi kendilerinin de aynı sorunları yaşadığını ifade etti.

Ocak-mayıs döneminde 71 büyük tekstil firması konkordato ilan ederken, sektör azalan siparişler, yükselen maliyetler ve finansman sorunları nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı. 34 yıl önce Denizli’de üretime başlayan Baltalı Grup, Afyon ve Denizli’deki iki üretim tesisini kapattığını açıkladı.

Şirket Başkanı Derya Baltalı, finansman sorunlarına dikkat çekerek, “Siparişler yeniden artarsa kapattığımız fabrikaları tekrar açmayı planlıyoruz” dedi.

DRT TV’nin haberine göre, fabrikaların kapanması kararının siyasi ya da yerel yönetimlerle bir ilgisi yok. Yüksek faiz oranları ve finansman sıkıntılarının sanayiciyi zor duruma soktuğunu vurgulayan Baltalı, “Finans kurumları tekstil sektörünü riskli gördüğü için kredi vermek istemiyor. Tekstil ve konfeksiyon sektörü de bu durumdan en çok etkilenen alanlardan biri” şeklinde konuştu.

"Uygulanan programlar nedeniyle rekabeti yitirdik"

Afyon’un Hocalar ve Denizli'nin Çal ilçesindeki üretim tesisinin talep daralması nedeniyle kapatıldığını belirten Baltalı, sektördeki başka bir soruna işaret ederek şöyle konuştu:

"Çözümler elbette var, ancak ne yazık ki rekabet şansımız çok önceden yaratılmalıydı. Rekabeti uygulanan programlar nedeniyle yitirdik. Bir noktada enflasyona, talep isteksizliğine ve kur dengesizliğine yenildik. Enflasyon oranı kadar kur artışı olmadığı sürece bu böyle devam edecek. Siparişler artarsa kapattığımız tesislerimizi tekrar açacağız. İlk açacağımız yerler de buralar olacaktır.

Pek çok tekstil ve konfeksiyon sanayicisi sıkıntı yaşıyor

Dünyada yaşanan talep dağılması ve mevcut dünya enflasyonu ile belirsizlikler nedeniyle ciddi bir talep daralması yaşanıyor. Bu durum, bizim gibi ihracatçıları zor durumda bırakıyor. Mevcut kapasitemizi iplikte, boyada, örgüde ve konfeksiyonda dolduramıyoruz. Bu yüzden küçülmeler artıyor. Buna bir de maddi sıkıntılar ekleniyor. Piyasada pek çok tekstil ve konfeksiyon sanayicisinin sıkıntı yaşadığını duyuyoruz."

"Kısa çalışma ödeneği geri gelmeli"

İhracatta da büyük düşüş yaşandığını belirten Baltalı, "Pandemide olduğu gibi, en azından işçimizi kaybetmemek adına kısa çalışma ödeneğinin tekrar gündeme alınmasının yararlı olacağını düşünüyoruz. Pandemi dönemi kadar olmasa da bu dönemde de bir o kadar kötüyüz” dedi.

"Türkiye’de 3 bin fabrika satılık"

Baltalı sadece tekstilde değil, genel olarak büyük bir kriz yaşandığını ifade ederek sözlerini şu cümlelerle noktaladı:

“Şu anda Türkiye’de yaklaşık 3 bin civarında satılık, bir o kadar da kiralık fabrika bulunuyor. Bu sayının daha da artması bekleniyor. Sanayi yoksa işçi sınıfı da olmaz. Hatta orta sınıf bile oluşamaz. Sanayiciyi küstürmeden, tekrar yatırım yapan, üreten ve ihracat yapan şehir ve ülke konumuna gelmemizin çok büyük yarar sağlayacağına inanıyorum.”