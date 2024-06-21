İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bayram tatili dönüş yolculuğuna başlayan vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yerlikaya, memleketlerinden dönen vatandaşların geri dönüş yolculuklarının başlamasıyla birlikte trafikte yoğunluğun arttığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, aşırı hız yapmanın büyük tehlike oluşturduğunu ve sürücülerin mutlaka emniyet kemerlerini takmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, hem araç kullanıcılarının hem de otobüs yolcularının emniyet kemerlerini ihmal etmemeleri gerektiğinin altını çizdi. Tüm vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet eden Yerlikaya, Trafik Polisleri ve Jandarma Trafik ekiplerinin 24 saat boyunca denetimlerine devam ettiğini hatırlattı.

20 Haziran 2024 Perşembe günü, bayram tatilinin altıncı gününde, Türkiye genelinde 668 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Yerlikaya, bu kazalarda13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1133 kişinin yaralandığını bildirdi. Aynı gün içinde 414.776 aracın denetlendiğini ve bu denetimlerde 22.592 araca hız ve radar ihlali nedeniyle, 39.056 araca ise diğer çeşitli ihlaller nedeniyle işlem yapıldığını açıkladı.

Bayram tatilinin ilk altı gününde toplamda 49 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 7683 kişinin yaralandığını ifade eden Yerlikaya, hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken, yaralı vatandaşlara da acil şifalar temennisinde bulundu. Açıklamasının sonunda, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" diyerek vatandaşları güvenli ve dikkatli bir sürüş için uyardı.