Edinilen bilgiye göre Ahmet Türkel Çevreyolu üzeri itfaiye kavşağında İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yapılan uygulama da ekiplerin 16 ARB 024 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü ile trafik ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücü Çağatay Y.'nin yapılan kontrolde alkollü olduğu, 2 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Sürücünün 3. kez alkollü araç kullanmaktan 200 bin TL, Dur ihtarına uymamaktan 200 bin TL, drift atmaktan 180 bin TL, makas atmaktan 0/90 bin TL ile araç sahibine 40 bin TL olmak üzere 710 bin TL para cezası uygulandı. Otomobil ise 3 ay trafikten men edildi. Sürücü Çağatay Y., ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.