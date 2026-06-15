Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerine ilişkin yeni bir genelge yayımladı. 2026/12 sayılı genelge ile Temmuz ayında uygulanacak azami prim artış oranları belirlendi.

Genelgenin birinci maddesinde gerçekleştirilen bu düzenlemeyle, Haziran 2026’da uygulanan azami sigorta primleri, Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yeniden yapılandırıldı.

Yeni karara göre, standart araç gruplarında ve kullanım türlerinde uygulanacak azami primler, bir önceki aya kıyasla yüzde 2 oranında artırılacak.

TAKSİ, MİNİBÜS VE OTOBÜS GRUBU İÇİN İLAVE ARTIŞ

Genelgede yer alan yeni düzenleme, toplu taşıma ve ticari amaçla kullanılan belirli araç grupları için farklı bir oran öngörüyor. Buna göre;

-Taksiler,

-Minibüsler (sürücü dâhil 10-17 koltuk arası),

-Küçük otobüsler (sürücü dâhil 18-30 koltuk arası),

-Büyük otobüsler (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)

için belirlenen baz artış oranına yüzde 2 daha ilave edilecek. Böylece bu gruptaki araçların Temmuz ayı azami prim artış oranı yüzde 4 olarak uygulanacak.

YENİ TARİFELER 1 TEMMUZ İTİBARIYLA BAŞLIYOR

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayımlanan genelgeye göre, belirlenen bu yeni azami prim artış oranları 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yapılacak poliçe işlemlerinde geçerli olacak.