Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek için erkenden yola çıkan vatandaşlar, Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu ile Anadolu Otoyolu'nun kesiştiği noktadan dün akşam saatlerinde başlayan trafik Akyazı çıkışına kadar uzun araç kuyrukları oluşturdu. İki otoyolun birleştiği Ankara istikametinde trafiğin durma noktasına geldiği o anlar havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşların tatilin birinci günü sabahında erkenden yola çıkmaya başlamasıyla Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği ve Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlandığı Akyazı bölgesinde trafik durma noktasına geldi. İki otoyolun kesişim noktasında yaşanan kilitlenme sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yoğunluğun Hendek-Akyazı bölgesinden başlayarak Akyazı kesimine kadar uzandığı görüldü. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler adım adım ilerleyebilirken, bölgede oluşan araç yoğunluğu dron ile havadan da görüntülendi.

Öte yandan, trafikten yorulan vatandaşlar emniyet şeridine ve park alanlarına araçlarını park ederek dinlenmeyi tercih etti. Güzergah üzerinde görev yapan trafik polisleri, ulaşımın aksamaması ve meydana gelebilecek kazaların önüne geçilebilmesi için denetimlerini artırırken, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız kurallarına uymaları konusunda uyardı.