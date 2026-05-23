Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kurban Bayramı tatili boyunca kent genelinde 10 binin üzerinde personelin görev yapacağını belirterek sürücüleri uyardı. Yol yoğunluğu hakkında bilgi veren Vali Aktaş, 'TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine doğru yüzde 40'ı aşan, Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise yüzde 70'lere varan yoğunluk var' dedi.

9 günlük Kurban Bayramı'nda ailesini ziyaret etmek ya da tatil beldelerine gitmek isteyenler yola çıkmaya devam ediyor. Sürücüler, en önemli güzergah noktaları olan Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu Kocaeli geçişini kullanıyor. Trafikte akıcı bir yoğunluk yaşanırken, güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Çayırköy Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı'nda yapılan denetimi kontrol etti. Vali Aktaş'a İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt eşlik etti.

'11 günlük tedbirler alındı'

Herkesin bayramını kutlayan Vali Aktaş, 'Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dün akşam itibarıyla idari izinle birlikte 9 günlük Kurban Bayramı tatili başlamış bulunuyor. Biz de ilimizde vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri, can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla başta kolluk kuvvetleri olmak üzere tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli tedbirleri planladık. 9 günlük bayram tatilinin başlangıcı ve sonrasını da kapsayacak şekilde toplam 11 günlük tedbirler alındı ve uygulamaya konuldu' dedi.

'Kurban hizmetleri denetimi'

Uygulanan tedbirleri anlatan Vali Aktaş, 'İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız, kendi sorumluluk alanlarındaki yollarda trafik kontrolleri, il ve ilçe merkezlerinde, mahallelerde ve diğer bölgelerde asayiş uygulamalarıyla 24 saat sahada olacaklar. İl Tarım Müdürlüğümüz kurban hizmetleri ve kurban yerleriyle ilgili, İl Müftülüğümüz ve Ticaret İl Müdürlüğümüz ise vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmek ve gerekli denetimleri yapmak üzere sahada olacaklar. Tüm arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın bayramı huzur içinde geçirmesi için fedakarca ve özveriyle çalışacaklar' diye konuştu.

'İlimizde bu bayramı 'sıfır ölüm' sloganıyla geçirmek istiyoruz'

Trafik kazalarına değinen Vali İlhami Aktaş, 'Maalesef bayramlar trafik kazalarıyla, özellikle de ölümlü trafik kazalarıyla anılır hale geliyor. Bugün de yurdumuzun çeşitli bölgelerinde ölümlü trafik kazaları meydana geldi. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyoruz. Hız, emniyet kemeri kullanımı, araç kullanırken telefonla konuşmama ve yaya geçitlerinde yayalara öncelik verme gibi temel kurallara riayet edilmesi büyük önem taşıyor. Artık bayramları ölümlü kazalarla anmak istemiyoruz. İlimizde bu bayramı 'sıfır ölüm' sloganıyla geçirmek istiyoruz. Bayram sonunda hiç kaza ve özellikle hiç ölüm olmamasını hedefliyoruz. Arkadaşlarımız görevlerini yapıyor; her türlü denetimi, uygulamayı ve bilgilendirmeyi sahada gerçekleştirecekler. Ancak vatandaşlarımızın da bu kurallara uyması çok önem arz ediyor. İnşallah 9 gün boyunca bayramı huzur içinde geçirir ve hiçbir kazanın, özellikle ölümlü kazanın yaşanmadığı bir süreç yaşarız' şeklinde konuştu.

'Bayram sevincini yasa dönüştürmeyelim'

Silahlı kutlamaya değinene Vali Aktaş, 'Bir diğer önemli çağrımız da bayramlarda sıkça görülen silahla kutlama alışkanlığıyladır. Lütfen bu alışkanlığı bırakalım. Bayram sevincini yasa dönüştürmeyelim. Bayramları gerçek anlamıyla bayram olarak yaşayalım. Başta siz kıymetli basın mensupları olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Görev başındaki arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Onlar vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için tatil yapmadan görevlerinin başında olacaklar. Kendilerine emekleri için teşekkür ediyorum. Aileleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. Bayramın milletimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

'TEM Otoyolu'nda yüzde 40, Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise yüzde 70'lere varan yoğunluk var'

Kocaeli'deki yollarda durum hakkında bilgi veren Vali Aktaş, 'TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine doğru yüzde 40'ı aşan bir yoğunluk var. Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise yüzde 70'lere varan bir yoğunluk gözleniyor. Yoğunluk dün akşam itibarıyla başladı, bugün de devam ediyor ve yarın da sürmesini bekliyoruz. Bu tür uzun tatillerde dönüş trafiği genellikle cumartesi ve pazar günleri daha da yoğun oluyor. Özellikle dönüş yolu olan pazar günü en yüksek seviyeye ulaşmasını bekliyoruz' dedi.

'Bizim anlayışımız ceza yazmak değil'

Tuzak radarın uygulanmadığını söyleyen Vali Aktaş, 'İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla tuzak radar uygulaması zaten yapılmıyor. İlimizde de uygulanmayacak. Bizim anlayışımız ceza yazmak değil, vatandaşlara rehberlik ederek can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Radar noktaları vatandaşlar tarafından görülebilecek şekilde olacak. Amaç ceza değil, kazasız yolculuktur. Kurallara uymayanlarla ilgili elbette gerekli işlemler yapılacaktır' diye konuştu.

'Toplam 10 binin üzerinde personel sahada olacak'

Kocaeli'de bayram sürecinde kaç personel görev yapacağını belirten Vali Aktaş, 'İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızdan toplam 10 binin üzerinde personel sahada olacak. Trafik ekiplerinden deniz botlarına, İHA'lardan radar uygulamalarına kadar tüm birimler görev başında olacak. Bu tedbirler 9 gün değil, toplam 11 günü kapsıyor. Şu ana kadar çok şükür ciddi bir kazamız yok. Dün sabah TEM'de bir yaralamalı kaza meydana geldi ancak ölümlü bir kaza yaşanmadı. Temennimiz, vatandaşlarımızın da kurallara uymasıyla bayramı sıfır kazayla tamamlamaktır' şeklinde konuştu.