Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, A. Ti ile babası M.T. aralarında daha önce husumet bulunan Bilal Aydın ile sokakta karşılaştı. Kısa süre sonra olay kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Bilal Aydın, silah ve bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından A.T. ve babası M.T. cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.