Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaflar yol verme tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaşanan olay sonrası 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay dün akşam saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi’ndeki sebze meyve halinde meydana geldi. İddiaya göre komşu iki dükkan çalışanları arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı.

Yol verme tartışmasında kan döküldü

Çıkan tartışma kısa süre içerisinde silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda N.Ç.T., A.C.A., M.M.E., O.A. ve M.H.A. isimli 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çok sayıda boş kovan bulundu

Polis ekipleri daha sonra olay yeri ve çevresinde yaptıkları çalışmada çok sayıda boş kovan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet silah ele geçirdi.

4 şüpheli gözaltına alındı

Olay yerinde araştırma yapan polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen O.Ş., M.Ş., T.Ş. ve N.Ş. isimli şüphelileri kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan 4 şüphelinin polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kasten yaralama suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan olayın yaşandığı dükkanların önünde de Çevik Kuvvet ekiplerinin beklediği görüldü.