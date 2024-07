İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatını yerinde inceleyen Başkan Büyükakın, “Umut dolu bir adım daha atıyoruz” dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nde engelli bireylerin ve ailelerin yaşamlarını kolaylaştıracak İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın liderliğinde hayata geçiriliyor. Bu büyük proje sadece bir bina değil, umut dolu bir yaşam olarak nitelendiriliyor. İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız bir şekilde katılmalarını sağlayacak bir yuva olması nedeniyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Başkan Büyükakın, İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi için, “Umut dolu bir adım daha atıyoruz” ifadesini kullandı.

MODERN BİR YAŞAM ALANI

Vinsan Kampüsü içinde inşa edilen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde imalatlar hızla devam ediyor. Merkez tamamlandığında, engelli bireylerin ihtiyaç duydukları her türlü desteği alabilecekleri modern bir yaşam alanı sunacak. İçerisinde bağımsız yaşam evi, spor salonu, hidroterapi havuzu, eğitim odaları ve daha birçok donanımla engelli bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlanacak.

HER İHTİYAÇ DÜŞÜNÜLDÜ

Merkezin zemin katında bağımsız yaşam evi, spor salonu, hidroterapi havuzu, bay ve bayan soyunma-duş alanları, depo, yemekhane, mutfak, öğretmenler odası, mescid, tuvalet-lavabo, destek personel odası, zihinsel engelliler grubu, koordinatör odası, duyu bütünleme odası, otizm grup eğitim odası, otizm bireysel eğitim odası, çocuk dinlenme odası ve oyun odası bulunuyor. Ayrıca terapi ve hobi amaçlı geniş avlular ve bir çocuk oyun alanı da projede yer alıyor.

AİLELER İÇİN YENİ BİR KONSEPT

Bu merkez, sadece engelli bireyler için değil, aileleri için de büyük bir rahatlama sağlayacak. Engelli çocukları olan aileler, çocuklarını güvenle bu merkeze bırakabilecek ve diğer ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek. Merkezde çocuklar, çeşitli terapi ve eğitim programları ile vakit geçirirken, aileler de günlük işlerini huzur içinde halledecek. İzmit ve Gebze’de olmak üzere iki yeni merkez daha tasarlandı. Her iki bina da toplamda yaklaşık 6000 metrekare büyüklüğünde olacak ve her engel grubuna özel olarak tasarlanmış alanlar barındıracak. Hidroterapi havuzları ve daha birçok özel donanım, engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun şekilde planlandı. Yeni yıldan itibaren bu merkezler, engelli bireylere günlük hizmet verecek.

BİR UMUT IŞIĞI

Bu proje, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve onları toplumsal hayata daha aktif bir şekilde dahil etmek için atılmış büyük bir adım. İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi, sadece Kocaeli için değil, tüm Türkiye için bir umut ışığı ve örnek proje olacak. Dünya standartlarında bir hizmet sunmayı hedefleyen bu merkez, engelli bireylerin hayatlarını dönüştürecek ve ailelerine büyük bir destek sağlayacak. İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi, engelsiz bir dünya için atılan adımlardan sadece biri. Engelli bireylerin ve ailelerinin yüzlerini güldürecek, onlara umut dolu bir gelecek sunacak bu proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere yönelik hizmetlerde örnek olma misyonunu sürdürecek.

“DÜNYA STANDARDINDA BİR HİZMET”

İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’ni incelemesinin ardından bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Aslında yeni bir konsept ile tasarlayarak İzmit ve Gebze’de engelsiz yaşam merkezlerini inşa ediyoruz. Projelerimizi şehrimizin doğu ve batısına, güney ve kuzeyine hizmet edecek iki noktada konuşlandırdık. Her iki binanın da toplam büyüklüğü altı bin metrekaredir” dedi. Farklı engel gruplarının olduğuna ve her bir engel grubunun farklı yaşlarda olduğuna da dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Her engele ve her yaş aralığına uygun olacak şekilde özel bir tasarımla bu projemizi de hayata geçiriyoruz. Hidroterapi adını verdiğimiz terapilerinin uygulanabileceği havuzları da inşa ediyoruz. İzmit Engelsiz Yaşam Merkezimiz yaklaşık 300 milyon TL civarındadır. Engelli bireylerimizin aileleri çocuklarını bir yere bırakıp gidemedikleri ya da çocuklarıyla birlikte bir yere gidemedikleri için bu çok büyük bir zorluk oluyor. Onların yaşamı açısından 1 dakika bile bırakamadığınız bir çocuğunuz olduğunu düşünün. Ama burada oluşturulan kapasite ile engelli çocuğu olan aileler çocuğu buraya bırakacaklar, diğer alanlardaki ihtiyaçlarını görmek üzere alandan ayrılacaklar. Bu tesislerimiz dünya standardında bir hizmet verecek. Engelli kardeşlerimizin sonraki yaşamlarına iyi hazırlanması için iyi bir fırsat olacak” ifadelerini sarf etti.

“İSTANBUL VE ANKARA’YA GÖTÜRMEK ZORUNDA KALIYORLARDI”

2000’li yılların öncesinde engellilere dönük verilen hizmetlere değinerek açıklamasına devam eden Başkan Büyükakın, “Özellikle 2000’li yıllardan sonra hem engelli bireylerin doğrudan kendilerine hem ailelerine dönük yardımlar bir önceki dönemlerle kıyaslanamayacak ölçüde farklılaştı ve çok daha iyi noktalara geldi. Rehabilitasyon merkezlerinin sayısının artması, merkezlerdeki doğrudan ve dolaylı destekler, engelli ailelerine yönelik bakım ve ekonomik destekler, bunun yanında eğitim standardının yükselmesi bu alandaki çok önemli gelişmeler olarak kayda geçti. Engelli kardeşlerimiz için yaygın bir eğitim sistemi yoktu. Çok iyi biliyorum aileler özel çocuklarını İstanbul ve Ankara’ya götürmek zorunda kalıyorlardı. Şimdi öyle mi, çok şükür çok iyi noktalara geldik. Daha iyi seviyelere de geleceğiz” ifadelerini sarf etti.

“YİNE ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konuşmasına devam eden Başkan Büyükakın, “Bu noktada artık birçok hizmet Türkiye’nin birçok şehrinde yapılabilir oldu. Bu manada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu vizyon sayesinde hizmetler ve destekler noktasında çok ciddi atılımlar gerçekleştirildi. Türkiye emsal ülkelerle kıyaslandığında hayli ileri geçmiş safhadadır. Biz de benzer bir şekilde belediyeler arasında emsallerle kıyaslandığında gerçekten çok iyi noktadayız. Ancak bu merkezlerle birlikte ileri seviyede hizmet vermeye başlayacağız ve yine örnek olmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. Başkan Büyükakın’a incelemede, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ebubekir Ardıç, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar ve teknik ekipler eşlik etti.