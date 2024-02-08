Bursa’da devriye atan gece bekçileri, şüphe üzerine durdurdukları şahsa arama yaptı. Yapılan üst ve çevre aramasında şahsın üzerinden çok sayıda uyuşturucu maddenin çıktığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi’ye bağlı Çırpan Mahallesi’nde gece saat 23.00 sularında ekipler halinde titiz çalışma yapan gece bekçileri durumundan şüphelendikleri A.Ö. (46) isimli vatandaşa kimlik ve üst araması yaptı. Yapılan inceleme sonrası şahsın üzerinde bulunan yasaklı madde ve bu maddelerin ticaretinden kazanıldığı düşünülen 2 bin 100 liraya el konuldu.

Polis karakoluna götürülen şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.