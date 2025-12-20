Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli mensupları, Pakistan heyetinin değerli üyeleri, savunma sektörümüzün kıymetli temsilcileri, çok kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün çok özel bir program münasebetiyle, dünyanın göz bebeği şehir İstanbul'da, İstanbul Tersane Komutanlığımızda sizlerle bir aradayız.

"TÜRKİYE-PAKİSTAN DOSTLUĞU KIYAMETE KADAR DEVAM EDECEK"

Kökleri ortak tarihimizin derinliklerine uzanan ve asırlar boyunca sınanarak bugünlere gelen Türkiye-Pakistan dostluğu kıyamete kadar devam edecek, serpilecek, güçlenecektir.

Bugün Türk tersaneciliği ve donanması açısından bir gurur anına, hem de çok büyük bir gurur anına hep beraber şahitlik ediyoruz. Öncelikle bizlere bu gururu yaşatan İstanbul Tersane Komutanlığımızın işçisinden mühendisine bütün mensuplarını canı gönülden tebrik ediyor, kendilerine şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Türkiye olarak savunma sanayi alanında yürüttüğümüz her projede ürün geliştirmekle kalmıyor ekosistemi, insan kaynağını ve teknoloji üretim kapasitesini de büyütmeyi hedefliyoruz. Havada güçlü olmadan, denizde etkin olmadan, karada caydırıcı olamazsınız. Hamdolsun biz tüm bu alanlarda çok güçlü bir varlık gösteriyoruz.

ULAK 'Silahlı İnsansız Deniz Aracı'mız bir diğer kıvanç kaynağımızdır, dijital dönüşümün, yapay zeka tabanlı otonom sistemlerin denizlerdeki sembolü olacak ULAK geleceğin hareket sahasının öncülerindendir.

"DÜNYADA KENDİ SAVAŞ GEMİSİNİ GELİŞTİRİP DENİZE İNDİREN 10 ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Araştırma geliştirme çalışmalarından tasarıma, yazılımdan seri üretime tüm süreçleri yerli ve milli kaynaklarımızla yürütüyoruz. Şu anda savunma ihracatında dünyanın en büyük 11'inci ülkesiyiz. Son 11 aylık dönemde savunma ve havacılık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 7 milyar 445 milyon dolara ulaştı. Dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri Türkiye'dir.

"TCG ANADOLU'NUN AĞABEYİ OLACAK GEMİNİN İNŞASINA BAŞLADIK"

Hızır Reis denizaltımızı bugün hizmete veriyoruz. TCG Anadolu'nun ağabeyi olacak, 300 metre uzunluğundaki uçak gemimizin inşa süreçlerini başlattık.

"KİMSEYLE KRİZ, ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ"

Biz hak ve hukukunun çiğnenmesine müsaade etmeyen ve asla etmeyecek olan bir ülkeyiz. Hayata geçirdiğimiz bütün bu yatırımlarımız savaşa hazırlanmak için değil, barışı, istiklali, istikbali korumak içindir. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok. Komşularımız için huzur ve istikrardan başka bir şey murat etmiyoruz. Hiçbir ülkeyle gerilim istemiyoruz. Kimseyle kriz, çatışma istemiyoruz, huzur istiyoruz."