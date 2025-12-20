Hakemler: İbrahim Güner, Hasan Genç, E. Durmaz
Sultan Su İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Ibrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan, Özcan Aydın, Hüseyin Afkan, Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor: Mızhat Burak Sarı, Emir Terzi, Yiğit İfet Has, Alhan Kurtoğlu, Batuhan Ekinci, Arif Emre Eren, Ali Keten, Mustafa Kaçan, Ali Eren İyican, Emre Can Yesilöz, Barış Zeren
Sarı kartlar: Ali Keten, Mustafa Kaçan, Emre Can Yesilöz, Alhan Kurtoğlu
Kırmızı kart:
Goller:
Maçtan önemli dakikalar
59'uncu dakikada gelişen İnegölspor atağında Yasin Ozan'ın şutu ağlarla buluştu. 1-0
65'ni dakikada gelişen Beyoğlu Yeni Çarşı Spor atağında Alhan Kurtoğlu'un vuruşuyla top ağlarla buluştu. 1-1
84'üncü dakikada gelişen Beyoğlu Yeni Çarşı Spor atağında Arif Emre Eren'ın penaltı vuruşuyla top ağlarla buluştu. 2-1
90+1'de gelişen İnegölspor atağında Emre Keleşoğlu'nun vuruşuyla top ağlarda. 2-2
90+4'deg elişen İnegölspor atağında Hüseyin Afkan'ın vuruşuyla top ağlarda. 3-2