Henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA’nın düştüğünü fark eden vatandaşlar jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak İHA üzerinde inceleme yaptı.

ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Rus menşeli olup olmadığı henüz netleşmeyen insansız hava aracı, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara’ya gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

RUSYA'YA AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Düşen İHA’nın, Rusya’ya ait Merlin-VR keşif dronu olduğu değerlendiriliyor. Merlin-VR; uzun menzilli, düşük gürültülü bir istihbarat-keşif (ISR) platformu olarak biliniyor ve 600 kilometreye kadar menzil ile yaklaşık 10 saat havada kalış süresine sahip. Dron, katapult ile fırlatılıyor ve görev sonrası paraşütle geri indiriliyor. Üzerinde 7 kilograma kadar elektro-optik (EO) sensör taşıyabiliyor. Merlin-VR’ler, 2022’den bu yana Ukrayna hava savunma sistemleri ve FPV önleme dronları tarafından birçok defa düşürüldü. Her bir birimi yaklaşık 300 bin dolar değerinde.