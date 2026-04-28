NATO Genel Merkezi Staj Programı için hazırlanan resmi Staj Kılavuzu’na göre, Avrupa dışından gelen bazı ülke vatandaşlarına tanınan kolaylıklar Türk stajyerler için uygulanmıyor.

Kılavuzda yer alan bilgilere göre Belçika Dışişleri Bakanlığı, Avrupa dışından gelen stajyerlerin ülkeye girişini kolaylaştırmak için özel bir belge düzenlerken, Türk vatandaşlarını uygulamanın dışında tutmak için özel madde ekledi.

TÜRK VATANDAŞLARI KOLAYLIK KAPSAMI DIŞINDA

NATO Staj Kılavuzu’nun 16. sayfasında yer alan "Belçika Vizesi ve Belediyeye Kayıt" bölümündeki ifadeler, AB üyesi olmayan diğer ülke vatandaşlarına sağlanan kolaylıklar Türk gençlerine tanınmıyor. Kılavuzda şu ifadelere yer ver

"Belçika Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlığı olanlar hariç, Avrupa dışı stajyerlerin ülkeye girişini kolaylaştıran bir tasdik belgesi düzenler."

ARNAVUTLUK VE KARADAĞ’A VAR, TÜRKİYE’YE YOK

Kılavuzdaki vize düzenlemeleri, Türkiye’nin aday ülke statüsüne ve NATO müttefikliğine rağmen, vize serbestisi olan diğer Balkan ülkelerinin bile gerisinde bırakıldığını gösteriyor. Belgeye göre:

AB, Norveç ve Birleşik Krallık vatandaşları vizesiz giriş yapabiliyor.

Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kanada ve ABD vatandaşları doğrudan Belçika’ya seyahat edip havaalanında 90 günlük turist vizesi alabiliyor.

Türk stajyerler ise NATO Seyahat Acentesi üzerinden rezervasyon yapmadan önce, tüm bürokratik süreçleri tamamlayarak önceden turist vizesi almak zorunda bırakılıyor.