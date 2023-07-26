Bursa'ya bir dizi ziyaretler kapsamında gelen Acara Hükümet Başbakanı Torniki Rijvadze, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret etti. Sosyal medyaya yansıyan ziyarette Başkan Burkay'ın kiyafetine tepki gösteren İnegöl Belediyesi eski Başkanı Cemal Arık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir ülkenin özerk Acara bölgesinin başbakanını böylesi bir kıyafet ile karşılayamaz böylesi bir hafifliğinizle, Devlet geleneğinde var olan temayülleri gelenekleri asla çiğneyemezsiniz" diyerek sert bir dille eleştirdi.

Başkan Arık yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"BURSA TİCARET ODASI BAŞKANINA,

UYARAMIYANLARA YAZIKLAR OLSUN.

ŞİDDETLE KINIYORUM!

Siz bir makam sahibi iseniz,bu makamda,Türk iş insanlarının en üst makamı ise,o makama şu yada şekilde sahip olabilirsiniz.Ama siz hiç kimseyi küçümseyemezsiniz.hele hele bir ülkenin,heleki Bursa’da hatırı sayılır sayıda hemşehrileri akraba toplulukları olan bir ülkenin özerk Acara bölgesinin başbakanını böylesi bir kıyafet ile karşılayamaz böylesi bir hafifliğinizle, Devlet geleneğinde var olan temayülleri gelenekleri asla çiğneyemezsiniz. Yanında bulunanlarıda ha keza!

Kaldıki bu tür durumlarda,görüşme anı için kıyafet dahil incelikler önceden konuşulur belirlenir!Yazıklar olsun!

Pabuçlar yerli ve milli mi bari onunla övünseydi!"