LED EKRAN, LED EKRAN GÖRÜNTÜ AKTARIM CİHAZI, MODEM ALINMASI

VE MEVCUT LED EKRAN BAKIMININ YAPILMASI İŞİ

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNDEN



Nilüfer Belediyesi Sınırları İçine 2 Adet Totemli Led Ekran, Led Ekran Görüntü Aktarım Cihazı, Modem alınması ve Mevcut Led Ekran Bakımının Yapılması işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/746992

1-İdarenin a) Adı : NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : İhsaniye Mah.Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2A / 2B Blok 16130 NİLÜFER/BURSA c) Telefon ve faks numarası : 2244441603 (Dahili 1806) - 2242475488 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Nilüfer Belediyesi Sınırları İçine 2 Adet Totemli Led Ekran, Led Ekran Görüntü Aktarım Cihazı, Modem alınması ve Mevcut Led Ekran Bakımının Yapılması işi b) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kalem, 2 Adet Totemli Led Ekran, Led Ekran Görüntü Aktarim Cihazı, Modem ve Mevcut Led Ekran Bakımının Yapılması işi, Mal alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Nilüfer Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün belirteceği yerler. ç) Süresi/teslim tarihi : Led ekranlar sözleşme imzalanmasından sonra 60 (Otuz) Takvim günü içerisinde İdareye eksiksiz bir şekilde kurulumları yapılmış, çalışır vaziyette teslim edilecektir. İşin süresi sözleşme imzalanmasından itibaren 120 gündür. Teslim programı dahilinde 31.12.2023 tarihinde iş bitirilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imza tarihi işe başlama tarihidir

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.08.2023 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İhsaniye Mah. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A Nilüfer/BURSA (İhale Komisyon Odası)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama Merkez veya Şube veya Yetkili servis ya da Anlaşmalı Firma Belgesi Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde merkezleri veya şubeleri veya yetkili servisleri olduğuna dair belge ya da Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde anlaşmalı oldukları firmaları gösterir belge

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Dış Mekan Video Ekranlar,Animasyon Paneller,Kayan Yazılar, Çok Satırlı Paneller,Saat ve Sıcaklık Göstergeleri,Endüstriyel Paneller ve benzeri Yapım, Satım, Üretim, Montaj İşleri İle Ayrıca Totem Üzerinde Saat Sıcaklık Göstergeli Led Ekran Üretim, Montaj, Satış vb. işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.