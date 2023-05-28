Belediye otobüsü ile çarpışan otomobil adeta hurdaya döndü. Çarpmanın şiddetiyle otomobil içinde sıkışan sürücü ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, 28 Haziran Mahallesi Bahariye Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. yönetimindeki 41 AİG 554 plakalı BMC marka belediye otobüsü ile E.A. idaresindeki 41 AJL 377 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü, sürücü E.A. ise araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Belediye otobüsünde bulunanlar ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.