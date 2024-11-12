Bilecik’te yaşanan su sıkıntısı sonrası İl Özel İdaresi ekiplerince belediyenin sosyal tesislerine su takviyesi yapıldı.

Yaklaşık bir aydır Karasu Ana İsale Hattı’nda meydana gelen patlaklar sonrası vatandaşlar su kesintilerine karşı tepkilerini yüksek sesle dile getirmişti. Bazen 4 güne varan kesintiler sonrası dün de hatta meydana gelen bir arıza sonrası sular kesilme noktasına gelirken, Bilecikliler depolardaki suları tüketmeye başladı. Karasu hattında oluşan arızalardan dolayı meydana gelen su kesintilerinde mağduriyet yaşanmaması adına İl Özel İdaresi ekiplerince belediye tesislerine su nakli ile destek sağlandı. İl Özel İdaresi, nakil sonrası "Arızanın en kısa sürede giderilmesi için desteklerimiz devam edecektik" açıklaması yaptı.