İNEGÖL BELEDİYESPOR:3 DARICA BLD. EĞİTİM SPOR:0

2.Lig 1. Grupta mücadele eden İnegöl Belediyespor’umuzun, ligin son iç saha maçında İnegöl Spor Salonu’nda ağırladığı Darıca Belediyesi Eğitim Spor’u 3-0 mağlup etti.

Ana caddeler asfaltlanıyor Ana caddeler asfaltlanıyor


Salon: İnegöl

Hakemler:  Çetin Çelik, Bülent Öztürk 
 

 
 

İnegöl Belediyespor: Gökay Sertel, Salih Akdemir, Mehmet Almaz, Asef Çelik, Mete Erbaş, Enes Karataş (Doğan Balaban, Mertcan Doğru, Muhammet Çayırlı, Furkan Yıldız, T.Alp Çetinkaya) 

Darıca Belediyesi Eğitim Spor: Çağatay Sepici, Hasan Uzun, Ahmet Taner Fındıkçı, Ersin Durgut, Cengiz Atalay, Emir Yiğit (Murat Genç, Samet Bozkurt)


Setler: (25-21, 25-21, 25-22)

Süre: 74 dakika (25, 24, 25 )