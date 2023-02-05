İNEGÖL BELEDİYESPOR:3 DARICA BLD. EĞİTİM SPOR:0
2.Lig 1. Grupta mücadele eden İnegöl Belediyespor’umuzun, ligin son iç saha maçında İnegöl Spor Salonu’nda ağırladığı Darıca Belediyesi Eğitim Spor’u 3-0 mağlup etti.
Salon: İnegöl
Hakemler: Çetin Çelik, Bülent Öztürk
İnegöl Belediyespor: Gökay Sertel, Salih Akdemir, Mehmet Almaz, Asef Çelik, Mete Erbaş, Enes Karataş (Doğan Balaban, Mertcan Doğru, Muhammet Çayırlı, Furkan Yıldız, T.Alp Çetinkaya)
Darıca Belediyesi Eğitim Spor: Çağatay Sepici, Hasan Uzun, Ahmet Taner Fındıkçı, Ersin Durgut, Cengiz Atalay, Emir Yiğit (Murat Genç, Samet Bozkurt)
Setler: (25-21, 25-21, 25-22)
Süre: 74 dakika (25, 24, 25 )