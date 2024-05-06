Türkiye'de işletmelerin ve şirketlerin ticari araçlarında kullanılacak olan yeni Taşıt Tanıma Birimi (TTB) uygulaması, Vergi İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Ocak 2025'ten itibaren zorunlu hale getirilecek. Bu sistem, akaryakıt satışlarında vergi kaçaklarını önlemeyi ve işlemleri otomatikleştirmeyi amaçlıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı, trafikteki araçların vergi gelirlerinin daha etkin bir şekilde toplanabilmesi amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Bu düzenleme kapsamında, ticari araçlara 31 Aralık 2024 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunlu hale gelecek.

TTB, araçların yakıt depolarına monte edilen elektronik bir etiket olarak tanımlanıyor. Bu etiket, akaryakıt istasyonlarında bulunan özel okuyucular tarafından araç plakasını otomatik olarak tanıyacak. Böylece, yakıt alımı sırasında manuel plaka kaydı yapma gerekliliği ortadan kalkacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte, TTB takmayan araçların 1 Ocak 2025'ten itibaren trafiğe çıkması yasaklanacak ve cezai işlem uygulanacak. Ayrıca, akaryakıt alımı sırasında kullanılan fiş ve faturalara plaka bilgileri otomatik olarak işlenecek, bu da usulsüz fatura uygulamalarını engellemeyi amaçlıyor.

TTB'lerin takılması işlemi sadece yetkili Taşıt Montaj Firmaları tarafından gerçekleştirilebilecek ve yaklaşık 15 dakika sürecek. TTB fiyatları yetkili firmalara göre değişiklik gösterebilir, ancak genel olarak ortalama 250 TL civarında olduğu belirtiliyor.

Bu yeni düzenleme hakkında daha fazla bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün resmi web siteleri ziyaret edilebilir.