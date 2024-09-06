Bahar Candan ve Nihal Candan (Gülnihal Çiçek) hakkında açılan davanın son duruşmasında, iki sanık da kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Duruşmada Bahar Candan, dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlamalarıyla ilgili kendisini savundu ve iddiaların tamamının yalan olduğunu belirtti. Ayrıca, kendisinin banka hesap hareketleriyle ilgili suçlamaları reddederek, bankalardan aldığı hesap dökümlerini savcılığa sunduğunu ifade etti.

Bahar Candan, savunmasında sosyal medya üzerinden lüks yaşam tarzını paylaşmasının, sadece kendini zengin göstermek amacıyla yaptığını ve bu paylaşımlarının gerçek durumu yansıtmadığını belirtti. Ayrıca, suç örgütü ile hiçbir ilgisinin olmadığını, mağdurları tanımadığını ve herhangi bir toplantıya katılmadığını söyledi. Bahar Candan, suç örgütüyle ilişkisi olduğuna dair iddiaları reddederek, sosyal medyada paylaşım yaptığı dönemde finansal zorluklar yaşadığını ve akıl hastanesinde tedavi gördüğünü anlattı.

Nihal Candan ise, Bahar Candan’ın savunmasını duyduğu esnada bazı mırıldanmalarda bulundu ve Bahar Candan’a yönelik eleştirilerde bulundu.

İddianamede, Alisya Bahar Candan ve Nihal Candan'ın, suç örgütü lideri Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun liderliğindeki bir çetenin üyesi olduğu, dolandırıcılık faaliyetlerinde yer aldıkları ve banka hesapları aracılığıyla suç gelirlerini akladıkları belirtiliyor. Örgüt üyelerinin, özellikle sosyal medya fenomeni ve ekran yüzü olarak bilinen şahısları kullanarak mağdurları kandırdığı iddia ediliyor.

Bahar Candan'a 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası, kişiyi kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık suçundan ise toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Nihal Candan için ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer 20 sanık hakkında da değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.