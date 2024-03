Engelli bireylerin günlük yaşam becerilerini kazanacakları ve özel yeteneklerini sergileyebilecekleri İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yaşam evi, duyu bütünleme odası ve hidroterapi havuzu gibi alanlar yer alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projede hummalı çalışma yürütüyor. Tüm engel grupları düşünülerek tamamen "engelsiz" bir bina olarak inşa edilen yapı, engelli vatandaşların günlük yaşam becerilerini kazanacakları ve özel yeteneklerini sergileyebilecekleri çok yönlü bir merkez olarak hizmet verecek.

Vinsan Kampüsü içinde inşa edilen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi, toplam 9 bin 609 metrekare alan üzerinde 6 bin 176 metrekare kapalı alan olarak projelendirildi. Proje her tür engelliye uygun olacak şekilde zemin kat olarak planlandı. Tüm bloklarda betonarme imalatları tamamlandı. H blok ve F blokta tuğla duvar imalatları ve ahşap çatı imalatları tamamlanırken, çatı kaplama imalatları ise hızlı bir şekilde devam ediyor. Sarı avluda bulunan amfinin betonunu döken ekipler, çevre duvarı imalatlarında sona yaklaştı. B, C, D, F ve H blokta elektrik ve mekanik tesisat imalatlarının sürdüğü projede şu an A bloğun çelik çatı imalatları başladı.

İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli vatandaşları çok daha aktif şekilde topluma kazandırmayı hedefliyor. Bu çerçevede, yapının zemin katta bağımsız yaşam evi, spor salonu, hidroterapi havuzu, bay bayan soyunma-duş alanı, depo, yemekhane, mutfak, öğretmenler odası, mescit, lavabo, destek personel odası, depo, zihinsel engelliler grubu, koordinatör odası, duyu bütünleme odası, otizm grup eğitim odası, otizm bireysel eğitim odası, çocuk dinlenme odası ve oyun odası projede planlandı. Ayrıca bireyler ve çocuklar için terapi ve hobi amaçlı 875 metrekare ve 450 metrekarelik 2 avlu ve bir çocuk oyun alanı bulunuyor.