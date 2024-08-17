Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Topuk, enflasyon düzeltmesi sisteminin, ek vergi yükü getirmemesi için yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Enflasyon düzeltmesinin işletmeler üzerindeki yükü hafifletici şekilde yapılandırılmasını vurgulayan Topuk, “Enflasyon düzeltmesi uygulamasının, ekonomik dalgalanmalarla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde yılda bir kez ve vergisel etkisi olmadan yapılmasının, iş dünyamızın finansal tablolarının zayıflamaması adına daha doğru bir adım olduğunu düşünüyoruz. Orta Vadeli Program’ın kararlılıkla ilerlediği bu süreçte, işletmelerimizin finansal dengesini korumak için alınacak her karar büyük bir titizlikle ele alınmalıdır. Bu bağlamda enflasyon muhasebesi uygulamasında vergilendirme olması, tüm şirketlerimizde maliyet baskısı meydana getirecektir. Bu haliyle uygulanacak düzenleme mevcut üretim, ihracat ve istihdam odaklı çalışmalarımıza zarar verebileceği gibi aynı zamanda yeni yatırım planlarını da olumsuz etkileyebilir. Enflasyon düzeltmesi, öz kaynağı güçlü fakat aktif varlığı daha az olan işletmelerde zararı yükseltecek, parasal olmayan aktif varlıkları güçlü, finansmanını borçlanma ile gerçekleştiren öz kaynağı düşük işletmelerde ise kar artırıcı sonuçlar ortaya koyarak vergisel yükü artıracak dolayısıyla yeni finansman ihtiyacı getirecektir. Sanayicilerimizin ve girişimcilerimizin yatırımlarını güvenle sürdürebileceği bir ekonomik ortam oluşturulmalıdır. Yaşadığımız dalgalanmalara karşı işletmelere özellikle global pazardaki rekabet gücümüzü zayıflatacak ek maliyetler getirilmemesi gerektiğine ve ekonomi yönetimimizin bu konuda da hassasiyetle hareket edeceğine inanıyorum.” dedi.

Kaynak: igf