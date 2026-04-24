Orta Doğu’daki savaş ve enerji fiyatlarındaki sert artış, maliyet baskısını büyüterek küresel ticareti olumsuz etkiliyor; bu zincirin son halkası ise oyuncak sektörü oldu. Daha önce en belirgin etki akaryakıt fiyatlarında görülürken, havayolu şirketleri artan jet yakıtı maliyetini biletlere yansıtmaya başladı. Dizel ile taşınan gıda, mobilya ve birçok ürünün lojistik giderleri de hızla yükseliyor.

Ancak ham petrol sadece yakıta değil, kimyasallara, mumlara, yağlara, ambalaj malzemelerin, plastik ve kauçuk eşyalara dönüştürülüyor. Sektör analizlerine göre birçok tüketici ürününde maliyetin önemli bir kısmını da hammadde oluşturuyor. Örneğin bir gömlekte malzeme maliyeti toplam üretim giderlerinin yaklaşık üçte birine kadar çıkabiliyor. Küresel petrol arzındaki aksaklıkların 8. haftasına girmesiyle ile birlikte artan üretim maliyetleri de tüketici fiyatlarına zam olarak yansıyor.

Maliyetler giderek artıyor

Petrol türevi olan polyester ve akrilikten üretilen peluş oyuncaklarda fiyatlar yükselirken, tedarikçiler savaşın ardından maliyetlerin yüzde 10 ila yüzde 15 arttığını bildirdi.

Durum, petrolün sisteme ne kadar nüfuz ettiğini krizden hiçbir şeyin kaçamayacağını gösterirken ABD Enerji Bakanlığı'na göre, 6 binden fazla üründe petrol ve doğal gazdan elde edilen petrokimyasallar kullanılıyor. Bilgisayar klavyeleri, ruj, tenis raketleri, pijamalar, yumuşak kontakt lensler, deterjan, sakız, ayakkabılar, boya kalemleri, tıraş kremi, elyaf yastıklar, aspirin, protez dişler, bant, şemsiyeler ve gitar telleri bunlardan sadece birkaçı.

Oyuncak sektörü şimdilik artan malzeme maliyetlerini tolere etmeye çalışsa da savaşın uzaması durumunda fiyatların giderek artacağı öngörülüyor.