Karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynandı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Mücadelede erken bir kırmızı kart gören Beşiktaş, ilk yarının büyük bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Ancak siyah beyazlılar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleriyle oyuna yeniden tutundu ve baskısını artırdı. Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sahaya çıkan Beşiktaş, tüm çabasına rağmen sahadan yalnızca bir puanla ayrıldı. Kasımpaşa ise iç sahada güçlü rakibi karşısında galibiyeti kaçıran taraf oldu. Puanların paylaşıldığı bu mücadele, her iki takımın da hedefleri doğrultusunda kritik bir virajda yaşanan kayıp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber merkezi