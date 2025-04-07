Kamyon sürücüsü kaçarak kayıplara karıştı.

Kaza İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Yenişehir'in Çayırlı mahallesi girişinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyon, yoldan karşıya geçmeye çalışan Muhsin Eke(80)'ye çarptı. Kamyonun üzerinden geçtiği şahıs feci şekilde can verdi. Kamyon sürücüsü ise kaçarak kayıplara karıştı.

İNEGÖL'DE ALARM

İnegöl istikametine kaçtığı bilgisine ulaşan İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde güvenlik önlemi alarak çalışma başlattılar.