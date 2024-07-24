Beşiktaş Belediyesi ‘Engelli Ekipman Onarım Hizmeti’ projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında Beşiktaş’taki engelli araçların bakım, tamir ve onarım işleri Beşiktaş Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Her bir vatandaşımızın eşit hizmet alabilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz” dedi.

Beşiktaş Belediyesi ‘Engelli Ekipman Onarım Hizmeti’ projesini hayata geçiriyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde vaadi olan ‘Yaşayan Beşiktaş’ projelerini hayata geçiyor.

“Her bir vatandaşımızın eşit hizmet alabilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz”

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Sevgili Komşularım, Bugün Beşiktaş Belediyesi olarak, dayanışmacı ve sosyal belediyecilik ilkemizin somut bir örneği olan Engelli Ekipman Onarım Hizmeti Projesi’ni tanıtmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana her bir vatandaşımızın eşit hizmet alabilmesi ve hayatın her alanına tam katılım sağlayabilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları zorlukları hafifletmek ve toplumsal yaşamda daha aktif yer alabilmelerini sağlamak istiyoruz. Bu vizyon bizim, ‘Engelsiz Yaşayan Beşiktaş’ diyerek sözünü verdiğimiz belediyecilik anlayışımızın merkezinde yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş inşa etme yolunda önemli bir adım olacaktır”

Açıklamalarında ‘Engelli Ekipman Onarım Hizmeti Projesi’nin detaylarına da değinen Başkan Akpolat, “Bu projeyle çözüm merkezimize gelen talepler doğrultusunda ekiplerimiz komşularımızın bulundukları yere giderek arıza tespiti yapacak ve mümkünse yerinde tamir işlemini gerçekleştirecek. Tekerlekli sandalyeler yerinde tamir edilemezse engelsiz destek aracımız ile teslim alınarak atölyelerimize götürülecek ve en kısa sürede onarılarak sahiplerine geri götürülecek. Engelli ekipman onarım hizmetimiz engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda toplumda farkındalık oluşturacak ve herkesin eşit haklara sahip olduğu bir Beşiktaş inşa etme yolunda önemli bir adım olacaktır. Bizler tüm engelleri ortadan kaldırmak ve herkes için erişilebilir bir Beşiktaş oluşturmak için buradayız” şeklinde konuştu.