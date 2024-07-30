Beşiktaş Belediyesi ilçede yaşayan maddi imkanları yetersiz olan vatandaşlar için yaz kampı etkinliği düzenliyor.

Beşiktaş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Dilek Sabancı Engelli Koordinasyon Merkezi üyeleri ve kentte yaşayan maddi imkanları yetersiz olan bireyler için Kilyos Tesisleri’nde 6 günlük bir yaz kampı organizasyonu gerçekleştiriyor. Katılımcılar 6 gün boyunca balon uçurma, top oynama, denizde yüzme gibi çeşitli aktivitelerle eğlenceli ve öğretici anlar yaşayacak. Vatandaşlara ve Beşiktaş Belediyesi ekipleri de eşlik edecek. Cumartesi gününe kadar sürecek kampta katılımcılara 3 öğün yemek ikramı verilecek.

Kampın ilk gününde katılımcılar sağladığı imkanlardan dolayı Beşiktaş Belediyesine ve Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a teşekkür etti.