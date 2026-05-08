Esenyurt Belediyesi, 7 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında Kızılay Esenyurt ve Esenyurt Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlara trafik kuralları ve ilk yardım konusunda bilgilendirme yapıldı. Programda, olası kazalarda uygulanması gereken ilk yardım müdahaleleri de uygulamalı olarak anlatıldı.

Esenyurt Belediyesi, 7 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası dolayısıyla Kızılay Esenyurt ve Esenyurt Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi. Trafikte bilinç oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte sürücüler ve vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, hem haftanın önemine dikkat çekti hem de trafik güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığı anlatılırken, emniyet kemeri kullanımı, yaya önceliği ve dikkatli sürüş konularında kısa bilgilendirmeler yapıldı. Ekipler ayrıca sürücülerin ve yayaların Trafik ve İlk Yardım Haftası'nı kutlayarak çeşitli broşürler dağıttı.

Programın devamında ise olası trafik kazalarında yapılması gereken ilk yardım müdahaleleri uygulamalı şekilde gösterildi. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen anlatımda, kaza anında panik yapılmaması, yaralıya doğru müdahale edilmesi ve sağlık ekipleri gelene kadar izlenecek temel adımlar vatandaşlara aktarıldı.

Yetkililer, toplumda trafik bilinci ve ilk yardım farkındalığının artırılması adına bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtti.