İnegöl Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetine devam eden ediyor. Kaymakam Eren Arslan ve Başkan Alper Taban da merkezleri ziyaret ederek gençlere moral depoladı.

BURSA (İGFA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla gözler üniversite tercihlerine çevrildi. İnegöl Belediyesi, gençlerin gelecekteki mesleklerini belirleyip, kariyerlerine yön verecekleri bu kritik süreçte üniversite adaylarını yalnız bırakmadı. Öğrencilerin tercihlerini doğru ve bilinçli şekilde yapmalarına destek olmak amacıyla Yeni Belediye Binası yanındaki Nöbetçi Kitaphane ile Gençlik Merkezi Nöbetçi Kitaphane olmak üzere 2 noktada Tercih Danışma Merkezi kuruldu. Uzman rehber öğretmenler tarafından tercih danışmanlığının devam ettiği noktaları ziyaret eden Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediye

02 AĞUSTOS’A KADAR DEVAM EDECEK

İnegöl Belediyesi Tercih Danışma Merkezleri uzman rehber öğretmenler ile gençlere, puan, başarı sıralaması, üniversite kontenjanı ve ilgi alanı gibi kriterler doğrultusunda, tercih danışmanlık hizmeti sunuyor. Öğrencilerin merak ettiği konular hakkında bilgiler veren öğretmenler, doğru tercih için tüm detayları göz önünde bulundurarak yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyor. 02 Ağustos’a kadar devam edecek olan tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenciler Gençlik Merkezi Nöbetçi Kitaphane’den 10.00-19.00, Yeni Belediye Binası yanındaki Nöbetçi Kitaphane’den ise 10.00-18.00 saatleri arasında uzman eğitimciler nezaretinde en doğru tercihleri yapabilmek için fikir alışverişinde bulunup bilgi alabilecekler.

‘’KARİYERİN ANAHTARI BİLİNÇLİ TERCİHLERLE AÇILIR’’

Tercih Danışma Merkezlerini ziyaret eden Kaymakam Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban üniversite adayları ile bir araya gelerek sohbet etti. Protokol üyeleri gençlere kariyerleri ile alakalı iyi dilek temennilerinde bulunurken kariyerin anahtarı bilinçli tercihlerle açılır notunu kaydederek uzman öğretmenler eşliğinde doğru tercihleri yapmaları konusunda yanlarında olduklarını iletti. Başkan Alper Taban her alanda gençliğe önem verdiklerini belirterek onlar için daha da neler yapılabilir noktasında çalışmalarını sürdüreceklerini söylerken tercih danışmanlığı noktasından hizmet alan gençler ise teşekkürlerini iletti.