Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza Bilecik'in Vezirhan beldesine bağlı Beyce köyü mevkiinde meydana geldi. Yusuf Yücesan idaresindeki 11 ABJ 155 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır hasar oluşurken, olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü Yusuf Yücesan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.