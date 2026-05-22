İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet almak ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık ve Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından İlker Uluer, Cevdet Çalı ve Bülent Karakaş tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 2 şüphelinin ise savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, şüphelilerin ikametleri ile makam odalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin euroya el konulduğu öğrenildi.