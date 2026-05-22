Olay dün gece saat 02.00 sıralarında Hendek ilçesi Hicriye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel sahibi Cavit Yılmaz (62) ile A.Y. (52) ve müşteri olarak otelde bulunan L.M. (52), M.S. (55), Ufuk Sezer (26) ile E.Ş. (34) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatışmada ağır yaralanan Cavit Yılmaz ile Ufuk Sezer, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında Yılmaz'ın cenazesi Akova Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi. Burada öğle ezanı sonrasında kılınan namazın ardından Yılmaz, mahalle mezarlığına defnedildi.

