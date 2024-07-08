Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Çamlık Parkı’nda bulunan basketbol sahası profesyonel basketbolcu Sebo Göndür ve Beşiktaş Belediyesi iş birliği ile yenilenerek hizmete açıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da açılış törenine katılarak, sporu ve sporcuyu her zaman destekleyeceklerini ifade etti.

Çamlık Parkı’nda yenilenerek hizmete açılan basketbol sahasında; zemin tasarımı ve boyama işlemlerinin yanı sıra saha aksesuarları yenilerek kullanıma uygun hale getirildi. Çamlık Parkı’nda düzenlenen açılış törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, basketbol oyuncusu ve içerik üreticisi Sebo Göndür, içerik üreticisi ve tasarımcı Levent Ülkebay, basketbol antrenörü Burak Can Çatan, sporseverler ve ilçe sakinleri katıldı. Törende konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sporu ve sporcuyu görev süresi boyunca destekleyeceklerini belirterek şunları söyledi:

‘’Beşiktaş hem kültür sanatın hem de sporun başkenti. Biz sanatı ve sanatçıyı görünür kılarken sporu ve sporcuyu da görünür kılmak ve yeni sporcuların önünün açılması için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Yeni alanlarımız, sahalarımızın yenilenmesi bizim için öncelikli durumlar. Göreve geldiğimiz an itibariyle bunları yapmaya devam ediyoruz. Tabii insanların doğdukları, büyüdükleri yere hizmet etmesi, mesleki birikimini aktarma çabası bizim için çok kıymetli. Değerli Sebo kardeşimizin de bulunduğu, yaşadığı yere hizmet etmesi, mesleki birikimini buraya aktarma çabasını takdire şayan buluyoruz. Onun kıymetli desteğiyle bu sahamızı güzel hale getirdik. Sizlerin yanındayız ve sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda basketbol sporunun önünü açmakla, yeni basketbolcuların yetişmesiyle ilgili çabamız görev süremiz boyunca devam edecektir.”

‘’Basketbolu geniş kitlelere yaymak istiyorum’’

Profesyonel basketbol kariyerine Çayırova Belediyesi’nde devam eden Sebo Göndür, parkın yenilenmesi konusunda Beşiktaş Belediyesi ekiplerinin seferber olduğunu ifade ederek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Parkın yenilenmesi için Beşiktaş Belediyesiyle bir görüşme yaparak parkta bulanan basketbol sahasının yenilenmesi talebimi ilettim. Sağ olsun bütün belediye bana destek oldu. Hep beraber gençler için sahayı yeniledik. Basketbolu geniş kitlelere yaymak istiyorum. Basketbol, takım sporlarından en sofistike, en güzel sporlarından bir tanesi. Bunu gerçekten iyi yapacak gençlere sahibiz. Ne kadar sahaları güzelleştirip teşvik edersek o kadar güzel olur.”

Temel basketbol eğitiminin de verildiği törende ödüllü yarışmalar düzenlenirken Levent Ülkebay da özel bir etkinlik düzenleyerek katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Programda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Sebo Göndür’e adına Tema Vakfı’na bağışlanan fidan plaketini verdi.