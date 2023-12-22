Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş U-19 Akademi Takımı’nın Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve pas ve çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 14.00’te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.